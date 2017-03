Door Arnoud Wokke, dinsdag 21 maart 2017 13:52, 125 reacties • Feedback

Apple verkoopt de iPhone SE voortaan met 32GB of 128GB opslag, in plaats van 16GB of 64GB. Bovendien heeft de fabrikant een rode variant van de iPhone 7 en 7 Plus gepresenteerd. Die was voorheen alleen in andere kleuren te verkrijgen.

De prijzen en specificaties van de iPhone SE blijven onveranderd, waarbij de 32GB-versie 489 euro kost en de 128GB-variant 599 euro moet opbrengen. Apple bracht de 4"-telefoon een jaar geleden uit en het toestel heeft goeddeels de componenten van de iPhone 6s in de behuizing van een iPhone 5s.

De rode versie van de iPhone 7-serie is, net als andere rode producten van Apple, een variant waarvoor Apple per verkocht product 1 dollar overmaakt naar het Wereldfonds voor de bestrijding van aids. De rode versie kost hetzelfde als andere modellen, maar is net als de gitzwarte variant alleen verkrijgbaar in varianten van 128GB en 256GB. Daardoor begint de prijs bij 879 euro voor de iPhone 7 en 1019 euro voor de Plus-variant.