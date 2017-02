Door Emile Witteman, woensdag 1 februari 2017 10:33, 56 reacties • Feedback

In de bètaversie van iOS 10.3 toont Apple pop-ups bij apps die geen 64bit-ondersteuning hebben. De pop-ups geven aan dat de apps niet zullen werken bij toekomstige versies van iOS. Dit suggereert dat apparaten met een 32bit-soc binnenkort geen updates meer ontvangen.

De pop-up geeft volgens AppleInsider verder aan dat de ontwikkelaars van de app deze moeten aanpassen om compatibiliteit te verbeteren. Vermoedelijk worden vanaf dat moment ook alle bestaande 32bit-apps uit de store verwijderd. Apple begon vanaf iOS 9 al waarschuwingen te vertonen dat 32bit-apps hun toestel konden vertragen, maar de apps werkten nog wel naar behoren. Vanaf 2015 vereist Apple van ontwikkelaars dat apps 64bit-ondersteuning moeten hebben om nieuwe apps in de App Store te laten verschijnen of updates voor bestaande apps uit te kunnen brengen.

Het is niet duidelijk of apps die zowel 32bit- als 64bit-ondersteuning hebben ook zullen ophouden met werken. In dat geval zullen alle toestellen met een 32bit-soc de apps niet meer kunnen draaien. De eerste iPhone met een 64bit-soc is de 5s. Oudere toestellen, zoals de iPhone 5, 5c en de vierde generatie iPad, kunnen geen 64bit-applicaties draaien en zullen daarom vermoedelijk geen toegang meer krijgen tot nieuwere apps en updates.

Het is niet bekend wanneer de update doorgevoerd wordt, maar aangezien de verandering er waarschijnlijk voor zorgt dat een aantal toestellen vanaf dat moment niet meer ondersteund worden, is de kans groot dat het gaat om een grote update, zoals die naar iOS 11. Als Apple deze update in lijn met voorgaande updates uitbrengt, gebeurt dit in september. Afgelopen september kwam iOS 10 uit, dat de ondersteuning voor de voorganger van de iPhone 5, de 4S, beëindigde.