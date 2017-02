Door Sander van Voorst, woensdag 1 februari 2017 10:00, 30 reacties • Feedback

Submitter: WhatsappHack

GitLab, dat begon als start-up in Utrecht, heeft momenteel een onbereikbare site. Het bedrijf heeft bekendgemaakt dat de problemen zijn ontstaan door gewiste productiedata en back-upmechanismen die niet werken of verkeerd waren ingesteld.

GitLab, waarmee ontwikkelaars samen kunnen werken aan projecten, heeft het incident gedetailleerd beschreven in een openbaar tekstbestand en geeft af en toe updates via Twitter. Daaruit blijkt dat de problemen de database troffen, waaronder de onderdelen issues en merge requests. De repositories en wiki's zouden echter niet zijn aangetast. Momenteel is het bedrijf bezig om de database te kopiëren, maar zegt dat het proces traag verloopt.

Rond middernacht liet GitLab weten dat de productiedatabase per ongeluk voor een deel is gewist en dat gegevens mogelijk via back-ups teruggezet zouden worden. Een medewerker probeerde een lege directory te wissen, maar deed dit met db1.cluster.gitlab.com in plaats van met db2.cluster.gitlab.com. Toen hij erachter kwam, was er nog maar 4,5GB van de in totaal 310GB aan data over. Daar kwam bij dat verschillende back-upmethodes niet werkten.

GitLab schrijft dat van de in totaal vijf back-upmethodes er geen enkele naar behoren werkte of op de juiste manier was geconfigureerd. Het is nog niet duidelijk wanneer de dienst weer volledig bereikbaar zal zijn.