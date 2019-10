GitLab draait beslissing terug om trackers in software te plaatsen

GitLab komt terug op een omstreden beslissing om telemetrie in de applicatie te plaatsen. Het van origine Nederlandse bedrijf wilde JavaScript-trackers inzetten om te bekijken hoe gebruikers de applicatie gebruiken. Dat leidde echter tot veel kritiek.

GitLab kwam begin oktober met de eerste plannen en stuurde gebruikers op 23 oktober een e-mail waarin het aankondigde het privacybeleid daarop aan te passen. Nu schrijft GitLab op die beslissing terug te komen. GitLab was van plan om trackingsoftware te gebruiken om te kijken hoe gebruikers met de dienst omgingen. Dat was volgens GitLab nodig om 'sneller beter te worden'. Die software zou worden ingezet bij de services die door GitLab zelf werden gehost, en in de gelicenseerde producten. Gebruikers die zelf GitLab hosten, zouden geen trackers krijgen. Het zou gaan om 'JavaScript-snippets' die zowel open source als proprietary waren.

Het plan kwam op veel kritiek van gebruikers en klanten te staan, maar ook van GitLab-medewerkers zelf. Die stelden bijvoorbeeld dat het verzamelen van telemetrie altijd opt-in zou moeten zijn. GitLab heeft nu besloten het plan terug te trekken. "Op basis van veel feedback van klanten, gebruikers en de bredere gemeenschap hebben we de plannen teruggedraaid en de wijzigingen ongedaan gemaakt voordat ze actief werden", schrijft oprichter Sid Sijbrandij in een e-mail aan de gebruikers en een blogpost. Hij zegt ook dat GitLab 'zijn eigen kernwaarden niet volgde' door de gebruikers niet bij de beslissing te betrekken.

Sijbrandij schrijft ook dat GitLab ook in de toekomst in de producten geen telemetrie zet die gebruikersdata naar derde partijen stuurt. Het bedrijf zegt in de komende tijd te komen met een nieuwe strategie rondom het verzamelen van data, waarbij de gemeenschap wordt betrokken.