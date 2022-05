GitLab vraagt gebruikers hun e-mailadres opnieuw te verifiëren

GitLab heeft gebruikers opnieuw gevraagd om hun e-mailadres te verifiëren. De dienst heeft een kwetsbaarheid gerepareerd waarmee het mogelijk was e-mailverificatie te omzeilen. Daarom zijn e-mailadressen uit voorzorg gereset.

De Nederlandse dienst heeft een e-mail gestuurd naar een onbekend aantal gebruikers. Daarin staat dat gebruikers hun e-mailadres opnieuw moeten verifiëren voor zij GitLab kunnen blijven gebruiken. Verschillende tweakers melden dat zij de mail hebben ontvangen.

GitLab verwijst in de mail naar een lek dat eerder al is gerepareerd. CVE-2020-13265 is een kwetsbaarheid waarmee e-mailverificatie kan worden omzeild. Die kwetsbaarheid is verholpen in versie 13.0.1 van GitLab.

Het is niet duidelijk waarom GitLab de mail nu nogmaals heeft gestuurd. Het bedrijf deed dat ook al in juni, en verwijst nu opnieuw naar hetzelfde issue waar gebruikers ook comments kunnen achterlaten. GitLab zegt dat alleen gebruikers met een geverifieerd tweede e-mailadres de mail hebben ontvangen.