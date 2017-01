Door Emile Witteman, woensdag 25 januari 2017 10:20, 50 reacties • Feedback

Apple heeft bekendgemaakt dat in de bèta van iOS 10.3 het bestandssysteem wordt omgezet naar APFS. Verder voegt het bedrijf Night Shift toe aan macOS. Het blauwlichtfilter werd vorig jaar in mobiele apparaten geïntroduceerd.

Bij het updaten naar de bèta wordt het bestandssysteem automatisch omgezet. Hierbij gaat volgens de release notes geen data verloren. Desondanks raadt Apple wel aan om van tevoren een backup te maken. Verder is er in de bèta ondersteuning voor het zoeken naar verloren AirPods toegevoegd aan de Find My iPhone-functie.

APFS werd vorig jaar aangekondigd en was in eerste instantie alleen nog beschikbaar voor experimenteel gebruik in macOS Sierra, maar het lijkt nu definitief doorgevoerd te worden in iOS. Het bestandssysteem vervangt HFS+ en biedt betere ondersteuning voor flashopslag.

Apple heeft verder in de bèta voor macOS 10.12.4 ondersteuning voor Night Shift geïntroduceerd. De functie maakt het mogelijk om het scherm minder blauw te maken als de zon onder is. Het kan geactiveerd worden bij de beeldscherminstellingen.

Night Shift is sinds iOS 9.3 al op Apples mobiele apparaten te vinden. Gebruikers die tot op heden een dergelijke functie wilden gebruiken, gebruikten hiervoor vaak f.lux. Ook Microsoft introduceert bij een toekomstige update een blauwlichtfilter in Windows 10.

Apple heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de definitieve versies van iOS 10.3 en macOS 10.12.4 verschijnen.