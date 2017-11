Nieuwste versie YouTube voor Android bevat eerste code voor nachtmodus

De YouTube-app krijgt mogelijk ook een dark mode, waarin de interface van overwegend wit naar zwart overgezet wordt voor makkelijker gebruik in het donker. Dat blijkt uit een teardown van de nieuwste versie van de app op Android.

Android Police schrijft over de modus op basis van eigen onderzoek. In de code van de app is sprake van de tekst 'Dark watch'. Wanneer deze functie ingeschakeld wordt, verspringt een deel van de interface naar het zwart in plaats van wit. De functie is duidelijk nog verre van af, want zwarte tekst bovenop de zwarte interface-elementen zijn onleesbaar in Dark watch en andere onderdelen, zoals aanbevelingen, blijven nog steeds wit.

Tegelijkertijd heeft YouTube ook een donkere modus voor de browserversie van zijn videodienst. Deze is in tegenstelling tot de app al af en kan dus in gebruik genomen worden. Het is nog niet zeker of de YouTube-app daadwerkelijk een donkere modus gaat krijgen of dat dit slechts een probeersel is van de ontwikkelaars, maar in de naam van uniformiteit ten opzichte van desktops zou YouTube het niet laten.

Donkere modi zijn een gewilde optie bij populaire softwarepakketten. Vorig jaar voegde Microsoft de optie ook toe aan Windows 10. Het blauwe licht van beeldschermen voelt behoorlijk fel aan nadat de zon onder is gegaan en wordt ook in verband gebracht met het remmen van de aanmaak van het slaaphormoon melatonine, wat onderzoekers zorgen baart. Daar heeft Tweakers ook een achtergrondverhaal over geschreven.

Dergelijke donkere modi beperken de hoeveelheid blauw licht die uit een scherm komt. Een andere manier om het blauwe licht te beperken is door de kleurtemperatuur van schermen op basis van het tijdstip aan te laten passen. Hoe later op de dag het is, hoe roder het licht dan wordt. Bij Apple heet de functie Night Shift, Microsoft noemt het Night Light en vanaf Android Nougat is de functie eveneens te vinden onder de naam Night Light. Ook zijn er sinds jaar en dag applicaties als f.lux en CF.lumen die hetzelfde doen.