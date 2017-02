Door Olaf van Miltenburg, woensdag 1 februari 2017 10:43, 67 reacties • Feedback

Het aantal unieke spelers bij Battlefield 1 lag in het eerste kwartaal van de verkoop 50 procent hoger dan bij Battlefield 4 in de vergelijkbare periode. Meer dan een derde van de spelers speelde de franchise niet eerder. Dat meldt EA bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers.

EA spreekt van de grootste Battlefield-introductie tot nu toe. Het bedrijf belooft meer content zoals legers en speelvelden naar Battlefield 1 te brengen, na de komst van de eerste uitbreiding, They Shall Not Pass. Die dlc verschijnt in maart voor Premium-spelers. EA kon goede resultaten melden dankzij het succes van Battlefield 1, maar ook FIFA droeg daar aan bij.

FIFA 17 was 's werelds bestverkopende consoletitel van 2016, claimt de uitgever. Meer dan tien miljoen spelers hebben de The Journey-storymode gespeeld en het aantal spelers van FIFA Ultimate Team is met 10 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

EA moest toegeven minder exemplaren van Titanfall 2 verkocht te hebben dan verwacht. Deze shooter verscheen een week na Battlefield 1, wat volgens critici de verkoop geen goed kan hebben gedaan. Volgens de uitgever zijn spelers wel heel tevreden over het spel en zal de verkoop daarom naar verwachting nog lang doorlopen. EA beloofde de titel lange tijd te blijven ondersteunen met nieuwe maps, modes en updates.

EA's kwartaalomzet steeg met 7,4 procent tot 1,4 miljard dollar, omgerekend 1,3 miljard euro. Inmiddels maken digitale verkopen 60 procent van de omzet uit.