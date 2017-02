Door Emile Witteman, woensdag 1 februari 2017 11:06, 21 reacties • Feedback

Rockstar heeft aangekondigd dat het op 6 maart stopt met de mogelijkheid om een GTA Online-account van een PlayStation 3 of Xbox 360 over te brengen naar een PlayStation 4, Xbox One of pc.

Het beëindigen van de mogelijkheid betekent dat spelers die na 6 maart Grand Theft Auto V kopen op een van de nieuwere consoles of de pc, niet meer in staat zijn om hun onlinevoortgang mee te nemen vanaf hun oude systeem. De beëindiging van de functie betekent dat het ook niet meer mogelijk is om accounts vanaf de PlayStation 4 of Xbox One naar de pc over te brengen.

GTA V is aanvankelijk alleen op de PlayStation 3 en Xbox 360 uitgekomen en kwam pas later naar de nieuwere consoles en de pc. Inmiddels is Rockstar gestopt met het uitbrengen van grote updates voor de oudere systemen. De laatste dlc die daarvoor uitkwam was de Ill-Gotten Gains-update in 2015.