Door Mark Hendrikman, zaterdag 13 mei 2017 12:11, 17 reacties • Feedback

Een Russische maker van zogenaamde Machinima heeft anderhalf jaar lang twee uur per dag gewerkt aan een reconstructie van filmklassieker Terminator 2 in GTA V. Hoewel hij niet alle scènes en shots overneemt, valt de film makkelijk te herkennen voor zij die het origineel gezien hebben.

Het gevoel van herkenning is te danken aan het vele werk dat is gaan zitten in het nabootsen van de bewegingen van de personages en in het bijzonder het kopiëren van de camerahoeken en -bewegingen en de lichteffecten uit het origineel. Ook is het geluid uit de film aanwezig. De Engelse stemmen zijn er ook, maar daar zit een Russische nasynchronisatie overheen. Een echte Engelse versie volgt mogelijk nog in de toekomst, laat de maker weten in een YouTube-commentaar.

Filmmaker Kramer's Media heeft de uur durende film op YouTube gezet. Het origineel duurt 2 uur en 17 minuten inclusief aftiteling. De Rus heeft dus ruwweg een uur aan beeldmateriaal geknipt omdat dit niet goed na te bootsen viel met betrekking tot animaties, modellen, effecten of een combinatie daarvan. Desalniettemin valt de verhaallijn van de klassieke actiefilm van James Cameron uit 1991 gemakkelijk op te pikken.

De Windows-versie van Grand Theft Auto V bevat een tool genaamd de Rockstar Editor, die een uitbreiding is van de bestaande replay-functie in de games. Daarmee kunnen gebruikers videoclips in de game maken en met behulp van dingen als filters, geluidstracks en cameraplaatsing. De Russische filmmaker heeft deze gebruikt om zijn nabootsing van Terminator 2 te maken, hoewel ook duidelijk is dat sommige effecten naderhand met echte videobewerkingssoftware erin zijn geplaatst.

Terminator 2 gaat over een toekomstig post-apocalyptisch scenario dat in gang is gezet door de menselijke uitvinding van kunstmatige intelligentie. Deze ai, genaamd SkyNet, besluit in opstand te komen tegen zijn scheppers en creëert zijn eigen robotras dat oorlog verklaart aan de mensheid. In Terminator 2 sturen zowel SkyNet als het menselijke verzet vanuit de toekomst een Terminator-robot terug in de tijd naar het jaar 1997 om het verzet respectievelijk in de kiem te smoren en het te redden van de ondergang. De hoofdrol is voor Arnold Schwarzenegger.

In het verleden hebben onder andere Stephen Hawking, Elon Musk en Steve Wozniak al gewaarschuwd voor de gevaren van echte kunstmatige intelligentie.