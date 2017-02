Door Julian Huijbregts, woensdag 8 februari 2017 07:07, 9 reacties • Feedback

In 2016 heeft uitgever Take-Two Interactive meer exemplaren van Grand Theft Auto V geleverd dan in 2015 en in 2014. Sinds de release in 2013 staat het totaal nu op 75 miljoen exemplaren. In december was er een recordaantal spelers actief in GTA: Online.

De cijfers blijken uit een toelichting op de kwartaalcijfers van Take-Two, waar een videogame-analist een tweet over heeft geplaatst. In een jaar tijd zijn er zo'n vijftien miljoen exemplaren van de game geleverd. Dat is iets meer dan in 2015 en ook meer dan in 2014. Toen de game in 2013 uitkwam werden de meeste exemplaren geleverd: ruim dertig miljoen stuks. Volgens de analist is de groei in leveringen ten opzichte van de vorige twee jaren te danken aan het feit dat mensen die een nieuwe console kopen daar vaak GTA:V bij kopen.

Hoeveel spelers er in december actief waren in GTA: Online is niet bekend, maar volgens Take-Two waren het er meer dan ooit. Rockstar Games, de studio die verantwoordelijk is voor GTA:V, heeft de afgelopen tijd veel updates uitgebracht voor het online onderdeel van de game. Die updates zijn gratis, maar er wordt geld verdiend met de verkoop van Shark Cards, waar virtueel geld op staat dat in het spel uitgegeven kan worden. GTA:V is daardoor een van de grootste inkomstenbronnen van Take-Two.

Sinds de release van GTA:V in 2013 heeft Rockstar Games geen grote nieuwe games uitgebracht. Daar komt dit jaar verandering in, als in de herfst Red Dead Redemption 2 verschijnt voor de PS4 en Xbox One. De studio kondigde de langverwachte opvolger van de westerngame in oktober aan.

Verder maakte Take-Two bekend dat er van Mafia III nu 5 miljoen exemplaren zijn geleverd. De eerste week na de release stond dat aantal al op 4,5 miljoen. De leveringen van Civilization 6 zijn de 1,5 miljoen gepasseerd. Het gamebedrijf boekte een kwartaalomzet van 476,5 miljoen dollar, omgerekend zo'n 446 miljoen euro. Dat is een stijging van 15 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.