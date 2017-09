James Cameron maakt nieuwe Terminator-film

Terminator-bedenker James Cameron werkt voor het eerst weer aan een film in de illustere sciencefictionserie. Cameron zei na Terminator 2: Judgment Day uit 1991: "Hasta la vista baby" en de drie Terminator-films daarna werden zonder hem gemaakt.

De ontwikkeling van de zesde Terminator-film staat onder leiding van Cameron en de regisseur zal Tim Miller zijn, bekend van Deadpool. Linda Hamilton keert terug als Sarah Connor en Arnold Schwarzenegger, die in 1984 in de eerste Terminator-film al aankondigde 'I'll be back', keert terug als robot, schrijft Hollywood Reporter.

De film zal plaatsvinden na de gebeurtenissen van Terminator 2: Judgment Day en daarbij negeert de film alles wat er is gebeurd in de derde, vierde en vijfde film in de serie. De laatste daarvan, Terminator: Genisys, kwam uit in 2015.

De film, die nog geen titel heeft, verschijnt in de zomer van 2019. Volgens Cameron zijn de films actueler dan ooit, nu het sombere toekomstbeeld dat de films schetsen, volgens hem steeds meer waarheid wordt. "Mensen vragen me: zullen de machines het ooit winnen van de mensheid? Ik zeg dan: kijk naar mensen die hun telefoon gebruiken. De machines hebben al gewonnen."