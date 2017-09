LG presenteert smartphone die muggen moet kunnen wegjagen

Ooit wel eens gedacht: mijn telefoon kan zoveel, maar waarom kan ik er geen muggen mee wegjagen? LG heeft in India een smartphone aangekondigd die zich moet onderscheiden met de Mosquito Away-functie, met meegeleverd achterkantje die de beestjes uit je buurt moet houden.

LG heeft de K7i, een variant op de eerder uitgebrachte K7, aangekondigd op een Indiase telecombeurs en sindsdien zoemt het nieuws online rond. De fabrikant levert het toestel met een achterkant met daarin een speaker die ultrasoon geluid voortbrengt, op een frequentie die mensen niet kunnen horen. Mosquito Away moet muggen verjagen en weg houden bij de gebruiker. Er zit bovendien een stand bij om de telefoon als een soort citronellakaars op tafel te kunnen zetten.

LG gebruikt ultrasoon geluid om muggen te verjagen ook in andere producten, zoals airco's en zelfs tv's. Het is voor het eerst dat de functie in een telefoon zit. Er is weinig wetenschappelijke onderbouwing dat het verjagen van muggen met ultrasoon geluid werkt. Al zeventien jaar geleden wees een blinde test al uit dat het niet helpt.

Het is verder een budgettoestel met niet nader genoemde quadcore-processor met maximale kloksnelheid van 1,1GHz, 5"-scherm en een prijs van omgerekend iets boven honderd euro. De telefoon komt voor zover bekend niet naar de Benelux. Gelukkig zorgen de herfst en de winter de komende maanden voor een natuurlijke 'mosquito away'-functie in onze atmosfeer.