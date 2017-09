Star Trek keert na twaalf jaar terug op de buis

Het was even wachten, maar na Voyager en Enterprise is er nu een nieuw hoofdstuk in de Star Trek-series begonnen, met de naam Discovery. Daarvan zijn de eerste twee afleveringen inmiddels via Netflix te bekijken.

De laatste aflevering van Star Trek Enterprise was in 2005 te zien. In dat jaar werd de serie afgekapt aan het einde van zijn vierde seizoen. Om tot dat moment te komen, legde de serie een lange weg af sinds de uitzending van de originele Star Trek-afleveringen, aan het eind van de jaren zestig. De nieuwe serie, die door CBS wordt geproduceerd, is een prequel van de originele serie en speelt zich tien jaar eerder af. De afleveringen komen uit de koker van Bryan Fuller, bekend van series als Hannibal en American Gods.

Zoals The Verge opmerkt, staat in Star Trek: Discovery niet de kapitein van een starship centraal, maar draait het verhaal om een officier met de naam Michael Burnham. Die rol wordt vertolkt door de actrice Sonequa Martin-Green. Fuller zou wel vaker vrouwelijke personages mannelijke namen geven in zijn werken. Er zou bovendien ook een reden voor de naamgeving in het verhaal van de serie zelf worden genoemd.

De andere aanpak van de serie zou ook blijken uit een nieuwe vormgeving van de Klingons, met een nieuw uiterlijk en uitrusting. Het verhaal van Discovery draait om een oorlog tussen de federatie en de Klingons, die lange tijd een verbond hadden.