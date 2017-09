Belgische student vestigt record met enorme Game Boy

De Belgische student Ilhan Ünal heeft het Guiness-wereldrecord voor de grootste Game Boy in handen gekregen met zijn Game Boy XXL. Het apparaat heeft een hoogte van een meter, is 62cm breed en 20cm diep.

Ünal vertelt tegen de organisatie dat zijn creatie draait op een Raspberry Pi en dat hij de onderdelen van zijn creatie heeft gemaakt met behulp van lasersnijders in het laboratorium van zijn onderwijsinstelling. Zijn uitvergrote versie is volledig functioneel en ondersteunt alle games, al schijnt het spelen na een tijdje toch wel te vermoeien door de kracht die nodig is om de knoppen in te drukken.

In een bijbehorende video is te zien hoe hij Pokémon speelt met een vriend, een game die zich aardig lijkt te lenen voor het grote formaat. In het filmpje legt hij uit dat zijn motivatie voor de bouw was dat veel mensen de Game Boy uit hun kindheid herkennen en er goede herinneringen aan hebben. De bouw kostte hem een week achter de computer voor het ontwerp en een maand in het laboratorium voor de assemblage.