Bill Gates zou achteraf enkele toets kiezen voor Ctrl+Alt+Delete

Bill Gates geeft toe dat hij Control-Alt-Delete tot een enkele toets zou terugbrengen als hij een kleine wijziging in het verleden zou mogen maken. Nog steeds wijst hij echter ook met de beschuldigende vinger naar IBM.

Spijt wil Gates niet betuigen maar de voormalige Microsoft-ceo wil tijdens het Bloomberg Global Business Forum wel erkennen dat hij een enkele toets voor Control-Alt-Delete zou kiezen als hij het over kon doen. Gates noemde Control-Alt-Delete in 2013 ook al eens een fout, maar zei toen dat Microsoft wel een enkele toets wilde, maar dat IBM het niet wilde geven. Ook nu deelt hij weer een sneer uit naar IBM: "De mensen die erbij betrokken waren hadden duidelijk nog een toets moeten plaatsen om het te laten werken."

De man die verantwoordelijk is voor de magische toetscombinatie is David Bradley, die bij IBM aan de originele IBM PC werkte. De combinatie was oorspronkelijk bedoeld om een pc opnieuw op te laten starten en bij veel software, waaronder DOS en Windows 3.x, diende het ook voor dit doel. "Ik mag Control-Alt-Delete dan bedacht hebben, maar Bill heeft hem beroemd gemaakt", zei hij in een eerder interview. Bij latere Windows-versies diende de combinatie om het loginscherm tevoorschijn te toveren. De beveiligingsmaatregel diende om login spoofing te voorkomen. De kernel detecteert dat een gebruiker hardwarematig de secure attention keys heeft ingedrukt en begint daarop de loginprocedure.