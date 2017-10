'Microsoft Cortana krijgt functie om gebruikers door interface te leiden'

Microsoft geeft Cortana in Windows vermoedelijk een functie om door de interface te navigeren voor het aanpassen van instellingen. Een twitteraar laat de functie zien in een minuut durende video, waarbij Cortana de gebruiker leidt naar het menu om een bluetooth-apparaat te koppelen.

De functie heet Follow Me, zegt WalkingCat, een twitteraar die afgelopen jaren vaker heeft laten zien als eerste over informatie van nieuwe features in Windows te beschikken. De functie werkt doordat Cortana de opties uitspreekt die gebruikers moeten selecteren en ze ook voorziet van een randje om ze beter zichtbaar te maken op het scherm.

Follow Me zou het makkelijker moeten maken voor gebruikers om geavanceerde opties in de interface terug te vinden. De enige manier om dat nu te doen is vaak door het volgen van een stappenplan vanaf bijvoorbeeld een webpagina.

Er is verder niets bekend over wanneer de functie in Windows 10 zal komen en op welke momenten Microsoft het zal gebruiken. Windows Vista bevatte tien jaar geleden al stap-voor-stap-instructies om bepaalde taken uit te voeren. Cortana is bruikbaar in de Benelux met de Engelse taal. Wanneer er Nederlandstalige ondersteuning komt voor Microsofts digitale assistent, is vooralsnog niet bekend.