Synology kondigt meshrouter aan en toont vernieuwd nas-aanbod

Synology heeft op een evenement in Utrecht een nieuwe meshrouter aangekondigd die zijn huidige routeraanbod aanvult. Daarnaast toonde de Taiwanese fabrikant zijn nieuwe aanbod van nas-apparaten, waaronder zijn eerste 6-bay nas.

Een Synology-medewerker vertelde aan Tweakers dat de meshrouter begin 2018 op de markt moet komen. Hoewel de prijs nog niet helemaal vastgelegd is, zal deze hoogstwaarschijnlijk in het bereik van 100 tot 150 dollar liggen, aldus het bedrijf. Het gaat om een ac2200-tri-bandmodel dat als zelfstandige router te gebruiken is en in samenwerking met andere modellen het bereik van het draadloze netwerk in huis kan vergroten. Daarmee volgt het bedrijf verschillende routerfabrikanten die op de afgelopen CES eigen meshmodellen aankondigden. Synology introduceerde eind vorig jaar zijn tweede router, de RT2600ac. De nieuwe meshrouter zal met dit model compatibel zijn, verzekerde Synology.

Op het evenement toonde de fabrikant ook zijn al eerder aangekondigde nas-modellen, waaronder zijn eerste en tot nu toe enige 6-bay-nas onder de naam DS3018xs. Dit exemplaar beschikt over een Intel Pentium D1508-processor met een kloksnelheid van 2,2GHz en een turbofrequentie van 2,6GHz. Er is standaard 8GB ddr4-geheugen aanwezig dat uitgebreid kan worden tot maximaal 32GB. De maximale hoeveelheid opslag bedraagt 60TB. Verder kunnen gebruikers aan dit model een adapterkaart toevoegen waarop twee m2-ssd's aangesloten kunnen worden voor cachingdoeleinden. Ten slotte is er een pci-e 3.0-aansluiting aanwezig waarmee bijvoorbeeld uitbreiding met 10Gbit-ethernet mogelijk is. Er zijn standaard 4 gigabitethernetpoorten aanwezig, naast drie usb 3.0-poorten.

Daarnaast toonde Synology ook kleinere nieuwe modellen met vier bays: de DS918+, DS418 en de onlangs uitgebrachte DS418play. De DS918+ is uit te breiden met maximaal twee m2-nvme-ssd's, die aan de onderkant van de behuizing terechtkomen. Het model draait op een Celeron J3455-quadcore van Intel met een kloksnelheid van 1,5GHz en een maximale burstfrequentie van 2,3GHz. Het apparaat kan onder andere 4k-video op 30fps transcoderen met h264 of h265. De maximale opslag komt neer op 40TB en er is standaard 4GB geheugen aanwezig dat uit te breiden is naar maximaal 8GB. Het model heeft twee gigabitethernetaansluitingen en twee usb 3.0-poorten naast een esata-poort.

Het tweede 4-bay-exemplaar, de DS418, heeft in plaats van een Intel-cpu een RTD1296-processor van Realtek aan boord. Dat is een quadcoreprocessor op 1,4GHz. Dit exemplaar kan onder meer 10bits h265 transcoderen op maximaal 4k en 30fps. Het geheugen komt neer op 2GB en de maximale opslag bedraagt 40TB. Naast twee gigabitethernetpoorten zijn er twee usb 3.0-aansluitingen aanwezig.

De kleinste modellen zijn voorzien van twee bays. Daarbij gaat het om de DS218+ en de DS718+. De eerste versie draait net als de DS418play op een Intel Celeron J3355, een op 14nm geproduceerde dualcore met een kloksnelheid van 2GHz met burst tot 2,5GHz. De 718+ heeft net als de grotere 918+ een J3455-quadcore. Beide modellen hebben 2GB ram, dat uit te breiden is naar maximaal 6GB. De maximale opslag bedraagt 20TB. De 218+ heeft een 1Gbit-ethernetpoort, drie usb 3.0-poorten en een esata-aansluiting, terwijl de 718+ met een aanvullende ethernetpoort is uitgerust. Ook deze modellen transcoderen 4k-video op 30fps met bijvoorbeeld h264 of h265.

Ten slotte toonde Synology een aantal functies van de onlangs uitgebrachte bètaversie van zijn DSM 6.2-software. Daarin is onder meer bestandsbeheer en -delen opgenomen in de vorm van de nieuwe Drive-applicatie. Een andere functie draagt de naam Moments en sorteert foto's op basis van onderwerp, vastgelegde personen of plaatsen. Audio Station heeft bovendien ondersteuning voor de Amazon-assistent Alexa gekregen. Tijdens de presentatie kondigde het bedrijf verder aan nu deel uit te maken van de 77 organisaties die als cve numbering authority aangemerkt kunnen worden en cve-nummers aan kwetsbaarheden kunnen toekennen.