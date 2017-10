Computercode in nieuwe Star Trek-serie blijkt afkomstig uit Stuxnet-GitHub

In de nieuwste aflevering van de Strak Trek-serie Discovery moet hoofdpersoon Michael Burnham computercode onderzoeken. Die code is kortstondig te zien en blijkt afkomstig uit een GitHub-repo waar gedecompileerde Stuxnet-code zou staan.

De code werd opgemerkt door de site Moviecode, die de oorsprong van in films en series getoonde code probeert te achterhalen. De site linkt naar een GitHub-repository waarin een Hex Rays-dump van de Stuxnet-broncode in opgenomen is, zo claimt degene die de code heeft geüpload. De readme van het bestand is recentelijk aangepast en verwijst naar de betreffende aflevering.

Het is blijkbaar niet de eerste keer dat dit repository als inspiratie is gebruikt voor het weergeven van code op een scherm. Een aantal maanden geleden viel het oplettende kijkers van de serie Homeland op dat ook daar een stukje code was hergebruikt. In de Star Trek-aflevering zelf betekent de code waarschijnlijk niets, aangezien er geen aanleiding lijkt te zijn om Stuxnet erbij te betrekken.

Stuxnet is malware die was ontwikkeld om de Iraanse uraniumverrijkingscentrale bij het Iraanse Natanz binnen te dringen en schade toe te brengen aan daar aanwezige centrifuges. Het gebruiken van deze code in tv-series lijkt een aardige safe bet, aangezien de auteurs waarschijnlijk niet snel de rechten zullen opeisen.

De code in kwestie