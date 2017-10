Slashdot viert 20ste verjaardag

Het is 20 jaar geleden dat de domeinnaam Slashdot.org geregistreerd werd. De site was een van de eerste sociale newssites en had eind jaren negentig een grote invloed op de ontwikkeling van Tweakers, met name door het reactiesysteem.

Slashdot-oprichter Rob Malda, alias CmdrTaco, herinnert zich Slashdot.org in oktober 1997 geregistreerd te hebben, maar aanvankelijk begon de nieuwssite rond die tijd als nieuwssectie voor zijn homepage Chips & Dips. In die tijd ging het nog om een statische html-pagina die Malda met de hand moest updaten.

De eerste versie van Slashdot.org, die vanaf het begin van de slogan News for Nerds. Stuff that Matters voorzien was, draaide vanaf een gekregen DEC Alpha Multia. "De machine was niet sneller dan een doorsnee 486, maar hij draaide Linux", aldus Malda. De site groeide eind jaren negentig al snel in omvang en bleek bijzonder populair, met meer dan 100.000 pageviews per dag in 1998.

De oprichter vertrok in 2011 en claimt veel te lang betrokken te zijn geweest bij de site en veel verkeerde beslissingen genomen te hebben, maar inmiddels niemand meer te kennen bij Slashdot en gemengde gevoelens bij de site te hebben. Slashdot werd in 2012 overgenomen door banensite Dice.com, die deze begin 2016 doorverkocht aan uitgever BizX.

De sociale interactie op Slashdot en het reactiesysteem vormde een inspiratie op Tweakers-oprichter Femme Taken bij de ontwikkeling van Tweakers. Al in 1998 kreeg Femme te maken met het Slashdot-effect na een posting op Slashdot over zijn Webmagix Message Board, de voorganger van GoT.

In een serie artikelen deze maand zal Slashdot stilstaan bij zijn verjaardag.