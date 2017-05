Door Julian Huijbregts, maandag 15 mei 2017 13:57, 41 reacties • Feedback

Submitter: bananenbuurman

Stel je een 'droomvlucht'-achtige attractie voor met als thema computerhardware en games. Dat is wat Tweaker bananenbuurman maakte. Althans, op schaal met een legotrein. Het project kostte vier maanden en leverde een paar kuub afval op, maar ook een geekwaardige video.

De darkride voert kijkers vier minuten langs schermen met games, tal van leds, hardwareonderdelen en bewegende objecten als beveiligingscamera's en dvd-spelers. Dat alles begeleid met een sfeervolle soundtrack. Merijn van den Berg, op Tweakers en YouTube bekend als bananenbuurman, is de maker van wat hij de DreamRide noemt.

Het bouwen van de baan en het filmen ervan kostten vier maanden. Alles hing op twee meter hoogte aan het plafond. "Met een grote ladder moest ik de hele tijd heen en weer lopen om alles in te regelen, aan te kleden en aan te zetten", vertelt Merijn. Alle effecten zijn analoog en mechanisch geschakeld. "De dvd-deuren openen doordat de voeding stroom krijgt en de spelers zich initialiseren. Net zoals de camera's die bewegen. Hiervoor heb ik panelen met schakelaars gebruikt om iedere scène en elk effect individueel aan- en uit te kunnen zetten."

Merijn vertelt dat alle kleine lichteffecten op batterijen werken. "Het aanzetten van alle lichtjes duurde alleen al een halfuur, net als het uitzetten. Omdat heel veel van timing afhangt, heb ik dit denk ik wel dertig keer gedaan om de opname goed te krijgen. Het zijn erg lange shots, bij iedere opname was er wel iets off sync, waardoor het over moest." Voor het filmen gebruikte hij een Samsung Gear 360-camera.

360-gradenvideo van de Lego DreamRide

Toen het project klaar was, kon Merijn nauwelijks meer in zijn huis rondlopen. "De massaliteit en de moeilijkheid van het project hadden me bijna tot waanzin gedreven". Na het maken van de uiteindelijke video belde hij dan ook direct de gemeente om een paar kuub als grofvuil te laten afvoeren.

Nu de DreamRide is opgeruimd, is het echter tijd voor een nieuw project. Wie daarvoor oudere hardware wil doneren, kan bananenbuurman een dm sturen. Merijn zoekt alles met een printplaat, dingen met lichtjes erin of wat beweegt. Geen crt's en printers, maar vooral het 'kleinere spul', zoals oude cpu's of dimms, moederborden en pci-kaarten, maar vooral dvd- en cdrom-drives.