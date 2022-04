Tweaker toont timelapsevideo van Amsterdam waar hij twee jaar aan werkte

Fotograaf Albert Dros, op Tweakers bekend als adros, heeft een timelapsevideo van Amsterdam gepubliceerd waar hij twee jaar aan heeft gewerkt. Voor de video, die in After Effects in elkaar is gezet, is zo'n 500GB aan fotomateriaal gebruikt.

Alle beelden schoot hij met fotocamera's in rawformaat. Albert Dros gebruikt de Sony A7R IV, A7R III en A7 III, in combinatie met Sony's 16-35GM, 24-70GM en 100-400GM. Ook zette hij de Laowa 10-18mm-ultragroothoekzoom in, meestal gecombineerd met de iFootage Shark Mini Slider. Op zijn website staat een lijst van alle gebruikte apparatuur en geeft de maker meer details over de totstandkoming van het project.

"Alle foto's zijn geschoten in raw, vervolgens bewerkt in Lightroom, soms met een tussenstap in LRTimelapse voor de dag-nachtshots, en daarna geëxporteerd in jpeg-formaat", legt Dros uit. Vervolgens heeft hij de losse frames ingeladen als image sequence in Adobe After Effects. Alle transities, effecten en overgangen zijn ook in After Effects gemaakt. De geluiden en de muziek voor de timelapsevideo zijn gemaakt door Alexander Clement.

Dros schoot de beelden voor de timelapse in zijn thuisstad Amsterdam gedurende twee jaar. Door de lange periode komen alle seizoenen langs in het resultaat en lukte het hem om spectaculaire luchten, zonsondergangen en -opkomsten, en zelfs een maansverduistering vast te leggen. Om de shots met de maan in beeld te plannen, gebruikte Dros de app Photopills.

Het grootse project kwam door het coronavirus in een stroomversnelling. Dros kreeg door de pandemie meer tijd om beelden te schieten en kon zo ook een vrijwel lege Dam vastleggen.

Een kijkje achter de schermen bij het maken van de timelapse. Foto's: Albert Dros