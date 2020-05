Tweakerdocent geeft scheikundeles in virtual reality

Tweaker en scheikundedocent CaptainMaus heeft een manier gevonden om vanuit huis op een actiever en veelzijdiger manier online les te geven aan zijn leerlingen. Hij gebruikt een vr-headset voor zijn lessen.

CaptainMaus, in het dagelijks leven Maurits Roselaar, geeft les aan middelbare scholieren bij het Jac P. Thijsse College in Castricum. Bij zijn school was hij al verantwoordelijk voor de virtualrealityheadset en door de coronacrisis kwam de wens om deze te gebruiken voor lesgeven in een stroomversnelling, vertelt hij. "Het is een innovatieve school die openstaat voor nieuwe dingen en gebruik van techniek. Ik had de Oculus Rift S hier al liggen en ben toen gaan kijken wat de mogelijkheden waren."

Roselaar werd naar eigen zeggen geïnspireerd door een video van een Amerikaanse wiskundedocent die aantekeningen maakt op ramen aan het begin van vr-game Half-Life: Alyx. "De eerste feedback die ik kreeg was dat op die manier lesgeven wel supertof was, maar dat de beelden wel erg veel bewogen. Ik ben toen gaan zoeken naar een geschikt whiteboardtooltje voor vr en kwam uit bij Dry Erase op Steam."

Dit programma biedt Roselaar de mogelijkheid om een 'oneindig groot schoolbord' in de virtuele ruimte te gebruiken. Daarbij kan hij tekstdocumenten, afbeeldingen en andere bestanden importeren en met de controllers makkelijk stiften in verschillende kleuren kiezen om aantekeningen te maken en formules uit te schrijven. Leerlingen zien een platte weergave van Roselaars beeld binnen Microsoft Teams, via de spectatorweergave van Dry Erase.

Zo geeft hij tien lessen per week en volgens de tweaker zijn de reacties van leerlingen heel positief. "Leerlingen hebben niet het idee dat je statisch in je pyjama achter je scherm zit maar ze zien je handbewegingen na bijvoorbeeld een vraag om dingen aan te wijzen. Voor mij als docent voelt het aan als natuurlijker lesgeven. Ik sta echt te schrijven, net als in een les. Ik kan mijn lessen ook makkelijk voorbereiden." Volgens de docent levert dat alles betere interactie van de leerlingen op: "ze hebben minder het gevoel dat er digitale barrière aanwezig is."

Roselaar verwacht de methode voor lesgeven voor langere tijd in te kunnen zetten. Veel collega's willen volgens hem ook overstappen en voorziet een grote toekomst van vr in het onderwijs, maar een probleem is momenteel dat veel vr-headsets momenteel uitverkocht zijn. "Het is fijn dat de combinatie van vr-headset en whiteboardtool vrij open is geen gesloten omgeving, zoals je nog wel eens in het onderwijs ziet. Als school wil je niet tegen hoge licentiekosten aanlopen."