Kunstenaar bedient modulaire synthesizer met aangepaste Power Glove

Uitvinder en muzikant Sam Battle, bekend onder zijn artiestennaam Look Mum No Computer, heeft een Nintendo Power Glove omgebouwd om met de handschoen een modulaire synthesizer te bedienen. Vervolgens maakte hij ook een robotarm die dat automatiseert.

In een video laat de kunstenaar zien hoe hij de Power Glove heeft aangepast om een synthesizer te kunnen bedienen. Om dat te bewerkstelligen heeft hij de handschoen uit elkaar gehaald en aangepast om de sensoren die in de vingers zitten beter uit te kunnen lezen. Op zijn website staat het circuit dat de uitvinder daarvoor gebruikte.

Met de modificaties kreeg de muzikant het voor elkaar om zijn modulaire synthesizer aan te sluiten op de Power Glove en zo kan hij elektronische muziek maken door zijn vingers te bewegen. Daar liet Battle het niet bij; hij bouwde vervolgens ook een gemotoriseerde robotarm die dat vingerwerk uit handen neemt.

De Power Glove kwam in 1989 uit als een officieel Nintendo-product. Het accessoire werd in de Verenigde Staten gemaakt door Mattel en in Japan door PAX. De Power Glove beloofde een nieuwe manier van gamen, maar het product flopte. Er waren vrijwel geen games voor beschikbaar en het accessoire werd ook niet met een game gebundeld.