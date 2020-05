Microsoft zet GW-BASIC uit 1983 op GitHub

Microsoft heeft open source sinds een paar jaar volledig omarmd, maar het laatste wapenfeit van het bedrijf trekt dat concept wel erg in het extreme: het bedrijf heeft GW-BASIC op GitHub beschikbaar gemaakt.

Microsoft heeft de programmeertaal op GitHub geplaatst. Het bedrijf schrijft in een blogpost dat het veel verzoeken kreeg om GW-BASIC uit te brengen en daaraan wilde voldoen. Ook zou de release een 'historisch en educatief doel hebben'.

Microsoft maakte GW-BASIC als een alternatief voor IBM's Advanced BASIC, dat op zijn beurt weer een port van BASIC zelf was. GW-BASIC was de programmeertaal voor Intels 8088-processor, die in februari 1983 uitkwam. Microsoft programmeur Rich Turner schrijft de in blogpost dat er geen ports voor andere processors dan de 808x-serie uitkomt, al zegt hij niet waarom dat zo is.

De programmeertaal staat als archief op GitHub. Het is dus niet mogelijk voor andere gebruikers om aanpassingen aan de code te doen. Ook is het niet mogelijk executable binaries te maken. Het is niet de eerste keer dat Microsoft oude software op GitHub zet. Twee jaar geleden maakte het bedrijf MS-DOS opensource beschikbaar.