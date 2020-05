Microsofts Windows 3.0 en Solitaire vieren dertigste verjaardag

Het is vrijdag dertig jaar geleden dat Microsoft Windows 3.0 vrijgaf, de succesvolle grafisch gebruikersinterface voor MS-DOS. Die introductie betekende ook de komst van Solitaire, een kaartspel dat nog altijd door miljoenen mensen wordt gespeeld.

Drie maanden na de verschijning van Windows 3.0, op 22 mei 1990, had Microsoft een miljoen kopieën verkocht en na een jaar waren dat er vier miljoen. Windows 3.0 was daarmee veel succesvoller dan de voorgaande twee Windows-versies. Volgens Microsoft kwam dat vooral vanwege twee dingen.

De eerste is dat de eerdere Windows-versies niet geschikt waren voor multitasking. Windows zelf snoepte een deel van het toch al weinige geheugen van pc's op, zodat er weinig overbleef voor andere programma's. Windows noch MS-DOS ondersteunde de 'protect mode' van Intel-processors, die maakte dat 16MB in plaats van 1MB vrijkwam. Dat veranderde toen een Microsoft-medewerker een 'DOS-extender' ontwikkelde die maakte dat MS-DOS-applicaties in de protect-mode konden draaien. Die aanpassing aan geheugenbeheer vond zijn weg naar Windows 3.0.

De andere reden voor het succes van de MS-DOS-gui was Windows 3.0 een grafische interface met veel consistenter kleurgebruik en betere vormgeving wat betreft icoontjes en fonts had. Dat kwam door het speciale User Interface Architecture-team dat was opgezet nadat grafisch ontwerper Virginia Thornton in 1987 tegen Bill Gates had geklaagd over Microsofts gui.

Wat misschien ook een rol speelde was de aanwezigheid van Solitaire, het beroemde kaartspel, ook bekend als Patience. Dat werd onderdeel van Windows 3.0 en latere versies van het OS. Dit spel was in 1989 ontwikkeld door een stagiair bij Microsoft, Wes Cherry, en de kaarten zijn ontworpen door Susan Karen, die van 1983 tot en met 1986 bij Apple had gewerkt aan interface-elementen van de Macintosh. In een later interview maakte Cherry bekend dat er aanvankelijk ondersteuning voor een sneltoets was, een boss-key, en als de speler daar op klikte verscheen er snel wat willekeurige C-code op het scherm. Microsoft verwijderde deze echter. Volgens Microsoft is Solitaire ontwikkeld om mensen te leren hoe ze om moeten gaan met de muis.

Microsoft Casual Games heeft Solitaire inmiddels uitgebracht als Microsoft Solitaire Collection die is uitgebracht voor Windows, iOS, Android en voor browsers. Het bedrijf heeft 22 mei uitgeroepen tot Solitaire Day en wil op deze dag een record vestigen wat betreft aantal gespeelde potjes.