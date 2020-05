Bandai Namco viert veertig jaar Pac-Man met nieuw multiplayerspel

Veertig jaar geleden mocht de wereld voor het eerst kennis maken met het 'wakawaka'-geluid van arcadespel Pac-Man. Ontwikkelaar Bandai Namco viert dit met nieuwe spellen, zoals Twitch-spel Pac-Man Live Studio. Spelers kunnen hier in co-op-vorm samenwerken en zelf levels maken.

Of je nou een gamer van het eerste uur bent, of eigenlijk helemaal niets met videospellen hebt: iedereen kent Pac-Man. Het met een 'gele pizza waar een stuk van mist' jagen op gele stippen, terwijl je achterna wordt gezeten door spoken. Dit iconisch tafereel zal voor niemand onbekend zijn. Sterker nog, volgens ontwikkelaar Bandai Namco zelf, heeft Pac-Man een wereldwijde brand recognition rate van 90 procent.

Om het veertigjarig bestaan te vieren, brengt Bandai Namco onder meer een 40th Anniversary Book uit, meerdere spellen en natuurlijk een speciale arcade-machine. De ontwikkelaar begint de festiviteiten met Pac-Man Live Studio, een spel dat via Twitch gespeeld kan worden. In de game kunnen spelers samenwerken in co-op-modus Endless Mode, waarbij elke speler één leven krijgt. Zolang minstens een van deze spelers het level afmaakt, gaan alle spelers door naar het volgende level.

In Pac-Man Live Studio kunnen gamers daarnaast zelf levels creëren met de Maze Creator. Deze doolhoven kunnen weer gedeeld worden met andere spelers. Om de populairste levels te kunnen rangschikken, krijgt het spel een Most Popular-menu. Voor wie vindt dat al deze nieuwe functies afbreuk doen aan het origineel: het spel krijgt ook een Classic Mode waarmee de versie uit 1980 gespeeld kan worden. Het blijft echter een online spel, je high score komt dus op een recordlijst te staan. Wanneer het spel uitkomt is niet bekend. Spelers hoeven het spel niet te downloaden, maar kunnen het direct in het Twitch-kanaal van Pac-Man Live Studio spelen.