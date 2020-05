Tweakers Podcast #113 - Unreal Engine 5, provider-prijsverhogingen en Comet Lake

Nadat we de laatste maanden elke keer klein beetjes informatie over de next-gen-consoles en bijbehorende games kregen, pakte Epic onlangs uit met een indrukwekkende demo van hun nieuwe Unreal Engine.

En daarin lieten ze wat interessante vernieuwingen zien die écht next-gen aanvoelen. In deze aflevering gaan we daar dieper op in en bekijken wat dit betekent voor next-gen-consoles, maar ook voor mogelijke pc-ports. Want kunnen pc's de nieuwe consoles wel bijbenen?

Verder hebben we het over Intels nieuwe Comet Lake-cpu's. Nou ja, 'nieuwe' is open voor interpretatie, want het is de zoveelste aanscherping van een bestaand concept en het lijkt nog wel even te duren voordat Intel met échte innovatie komt voor de desktopgebruiker. AMD timmert ondertussen hard aan de weg. Maar hoe belangrijk is dat als de bulk van de verkoop niet bij desktophardware ligt?

Ook hebben we het over de jaarlijkse prijsverhogingen van een aantal Nederlandse internetproviders en het mogelijk risico daarvan, praten we over gamejournalistiek in tijden van corona en maken we de balans op na meer dan twee maanden thuiswerken. Wat gaat goed? wat kan beter? en hoe hebben we ons aangepast?

00:00 Opening

01:10 Hoe bevalt het thuiswerken na meer dan twee maanden?

13:32 Gamejournalistiek in tijden van corona

19:21 AMD gaat overstag na kritiek van zijn gebruikers

21:47 De échte next-gen-features van Unreal Engine 5

32:51 Hoe vernieuwend zijn Intels Comet Lake-cpu's?

41:29 De jaarlijkse prijsverhogingen van providers

52:43 Sneakpeek

