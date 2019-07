Oppo toont smartphonescherm met randen die in hoek van 88 graden aflopen

Oppo heeft een gebogen smartphonescherm getoond met randen die aflopen onder een hoek van 88 graden. Daardoor zijn de schermranden aan de zijkant vrijwel niet zichtbaar. Oppo noemt het een 'watervalscherm'.

Een topman van Oppo demonstreert een smartphone met het scherm op zijn Weibo-pagina en de Chinese fabrikant heeft ook afbeeldingen op Twitter gezet. Alleen de voorkant is te zien. Daaruit is op te maken dat de schermverhouding ongeveer 21:9 is. Aan de boven- en onderkant is nog een dunne schermrand zichtbaar; de randen aan de zijkant zijn van de voorkant vrijwel niet te zien.

Het toestel heeft geen zichtbare frontcamera. Oppo demonstreerde eerder al een camera die achter het scherm is verwerkt, maar of die in dit toestel zit, is niet bekend. Oppo zou ook een pop-upmechanisme voor de frontcamera kunnen gebruiken. Concrete informatie over wanneer er een smartphone uitkomt met het nieuwe scherm, geeft Oppo niet.

Smartphones met gebogen schermen zijn niet nieuw. Samsung begon jaren geleden met gebogen oledschermen. Het scherm dat Oppo toont, heeft echter een veel scherpere hoek en minder zichtbare schermranden. Twitter-gebruiker en smartphonelekker Ice Universe claimt dat de Huawei Mate 30 Pro en Vivo NEX 3 dit jaar een scherm krijgen met randen zoals Oppo demonstreert. Volgend jaar zou zo'n scherm ook naar de Oppo Find X II en Xiaomi's nieuwe topmodel komen.