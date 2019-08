Vivo plaatst teaser voor smartphone met 'watervalscherm'

De Chinese smartphonefabrikant Vivo heeft een teaser geplaatst voor een aankomend model. De teaser toont een foto van de glasplaat aan de voorkant, die erop duidt dat de smartphone een 'watervalscherm' heeft dat doorloopt aan de zijkanten.

Het scherm zal gekromd zijn in een hoek van bijna negentig graden, blijkt uit de teaser die een productmanager van Vivo online heeft gezet op Weibo. Het is onbekend wat Vivo in de software wil doen met het scherm aan de zijkanten. De huidige, veel minder ver gekromde schermen van bijvoorbeeld Samsung-smartphones hebben nauwelijks extra functies op de kromming.

Het gaat vermoedelijk om de volgende Vivo Nex-smartphone. Vivo's zusterbedrijf Oppo toonde eind juli al een dergelijk scherm, maar heeft niet gezegd wanneer dat in een smartphone zou verschijnen. Toen al ging er een gerucht dat de Vivo Nex 3 en Huawei Mate 30 Pro een dergelijk scherm gaan krijgen. Vivo heeft ook al eerder gezegd dat de volgende Nex-smartphone een 3,5mm-jack zal hebben.