Lenovo introduceert 6,9"-smartphone annex -tablet met 5180mAh-accu

Lenovo presenteert de Tab V7, een smartphone met een 6,9"-scherm. De fabrikant noemt het zelf een smartphone die ook dienst doet als een tablet. Het apparaat heeft een Snapdragon 450-soc en kost 249 euro.

De Lenovo Tab V7 heeft plek voor twee simkaarten en biedt dus de volledige functionaliteit van een smartphone. Het apparaat is met zijn 6,9"-scherm met 18:9-verhouding wel behoorlijk groot voor een telefoon. De resolutie is 2160x1080 pixels en de screen-to-body-ratio is volgens de fabrikant 81 procent.

In de Tab V7 zit een Snapdragon 450-soc, 4GB ram en 64GB flashopslag. Het opslaggeheugen kan worden uitgebreid met een micro-sd-kaartje. De behuizing heeft twee speakers aan de voorkant, is 7,9mm dik en weegt 195 gram. Aan de achterkant zit een 13-megapixelcamera en de frontcamera heeft een 5-megapixelresolutie. Verder zit er aan de achterkant een vingerafdrukscanner.

De accu heeft een capaciteit van 5180mAh en Lenovo voorziet de Tab V7 van Android 9.0. De grote smartphone, of kleine tablet, komt in april uit voor een adviesprijs van 249 euro. Of het apparaat ook in de Benelux uitkomt, is nog niet bekend.