Laptopvariant van Arm Cortex-A78 ondersteunt configuraties met acht 'big' cores

Arm onthult zijn Cortex-A78C-cores, die zijn gebaseerd op de reguliere A78-cores. De A78C is onder andere bedoeld voor laptops. De A78C ondersteunt daarnaast clusters met maximaal acht 'big' cores; fabrikanten hoeven geen zuinige cores in hun A78C-socs te verwerken.

De Cortex-A78C-cores kunnen volgens Arm gebruikt worden in socs voor 'on-the-go'-apparaten. Het bedrijf noemt daarbij bijvoorbeeld laptops als gebruiksscenario. Arm baseert de nieuwe cores op zijn huidige Cortex-A78, die in mei werd aangekondigd. Wel voert het bedrijf verschillende veranderingen door in de A78C-variant. Zo wordt de maximale hoeveelheid L3-cache bij de A78C opgehoogd naar 8MB. Bij de reguliere A78-cores was dit maximaal 4MB.

Het opvallendst zijn echter de ondersteunde coreconfiguraties. De soc-ontwerpen van Arm gebruiken big.Little-configuraties, waarbij een chip wordt voorzien van enkele krachtige cores en enkele energiezuinige cores. De huidige A78-cores ondersteunen configuraties met maximaal vier 'grote' cores en vier zuinige cores.

Met de A78C kunnen fabrikanten ook clusters met maximaal acht 'big' cores verwerken in hun socs. Daarmee hoeven fabrikanten niet langer energiezuinige cores in hun chips te verwerken. Arm spreekt hiermee van hogere prestaties in multithreaded workloads. Het bedrijf noemt overigens nog geen kloksnelheden voor zijn A78C-cores. De reguliere A78-serie heeft een 'optimale kloksnelheid' van 3GHz en wordt gemaakt op een 5nm-procedé.

De cores krijgen verder ondersteuning voor de Mali-G78-gpu, net als de reguliere A78-serie. Verder verwerkt Arm enkele beveiligingsfuncties in de A78C. Het bedrijf noemt onder andere Pointer Authentication. Dit moet volgens Arm 'het aanvalsoppervlak van de chips minimaliseren'. Het bedrijf claimt bijvoorbeeld dat de cores minder vatbaar zijn voor Return-Oriented-Programming-exploits en Jump-Oriented-Programming-exploits. Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste apparaten op basis van de A78C-cores verschijnen.