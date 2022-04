Facebook dwong maker van automatische ontvolgtool Unfollow Everything te stoppen

Facebook dwong afgelopen zomer een ontwikkelaar van een automatische ontvolgtool Unfollow Everything te stoppen met die tool. De Chrome-extensie liet gebruikers automatisch alle Facebook-vrienden ontvolgen 'om Facebook minder verslavend te maken'.

De extensie Unfollow Everything ontvolgde alle vrienden, groepen en pagina van een Facebook-gebruiker. De gebruiker was nog wel via het platform bevriend met deze vrienden en groepen, maar zag niet langer automatisch alle berichten op de News Feed.

Op Slate zegt de ontwikkelaar zo het sociale medium 'minder verslavend' te maken en gebruikers meer controle over hun News Feed te geven. "Het ontvolgen kan wel handmatig, maar als je duizend connecties hebt, dan ga je dat niet snel doen." De tool werd volgens de ontwikkelaar ook door een Zwitserse universiteit gebruikt om onderzoek te doen naar hoelang gebruikers op het platform zitten.

Op 1 juli ontving ontwikkelaar Louis Barclay echter een cease and desist-brief van Facebook. De extensie zou 'onbevoegde Facebook-functionaliteiten' faciliteren, waarbij het platform doelde op het automatiseren van handelingen 'zoals het massaal ontvolgen van vrienden, pagina's en groepen'. Daarnaast maakte de extensie onrechtmatig gebruik van Facebooks handelsmerken.

Naast de brief is Barclays Facebookaccount ook permanent geblokkeerd en mag hij geen nieuw account aanmaken op Facebook of andere Facebook-diensten. Barclay zegt de brief 'schandelijk' te vinden, maar de juridische strijd niet aan te willen gaan. "Als ik verlies, dan zou ik Facebooks juridische kosten moeten betalen, iets waar ik niet het geld voor heb."

De ontwikkelaar zegt te kijken naar andere manieren waarop Facebook-gebruikers het platform minder kunnen gebruiken. Daarnaast roept hij wetgevers te kijken naar hoe platformen keuzevrijheid beperken, 'inclusief via de gebruikersvoorwaarden'.

Het Slate-bericht van Barclay volgt nadat klokkenluider Frances Haugen zichzelf eerder deze week bekend maakte. Zij stelt dat Facebook meer verdient als gebruikers meer content consumeren en langer op het platform blijven. Vermoedelijk is dit ook de reden waarom Barclay moest stoppen met zijn tool, omdat de tool er volgens Barclay voor zorgde dat gebruikers minder lang op het platform bleven.