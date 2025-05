Instagram komt met 'stille modus' die berichten automatisch beantwoordt

Instagram heeft een 'stille modus' geïntroduceerd die meldingen uitzet en bij binnenkomende berichten automatisch laat weten dat de melding niet aankomt. De functie komt vooralsnog niet naar de Benelux.

Meta noemt de Instagram-functie Quiet Mode. De functie is aan te zetten in de instellingen, maar tieners op het platform die 's avonds laat nog actief zijn krijgen automatisch een seintje om het aan te zetten. Ook is het te plannen, zodat gebruikers op bepaalde tijden geen melding krijgen van de app van het platform. Als gebruikers berichten krijgen, stuurt Instagram automatisch een seintje dat de gebruiker de stille modus aan heeft staan en dus vermoedelijk het bericht niet snel zal zien.

Als gebruikers de functie weer uitzetten, komt de app met een samenvatting van gemiste meldingen om snel weer up-to-date te zijn. Ook de statusindicator op het eigen profiel toont dat een gebruiker in stille modus is. De functie moet afleiding verminderen tijdens bijvoorbeeld studie of rijden, zo zegt het bedrijf. Telefoons kunnen meldingen al veel langer onderdrukken, maar Instagram heeft het dus in de app gezet.

Daarmee lijkt Quiet Mode een van de maatregelen die Instagram neemt nadat uit intern onderzoek van Meta bleek dat Instagram een kwalijke invloed heeft op tieners. De functie komt in eerste instantie vanaf deze week beschikbaar in louter Engelstalige landen zoals de VS, Canada, VK, Ierland, Australië en Nieuw-Zeeland. De functie komt naar meer landen, maar het bedrijf zegt niet wanneer het zal gebeuren.