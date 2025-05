Meta: 1 miljoen actieve abonnementen op Instagram-creators

Sinds meer dan een jaar kunnen Instagram-gebruikers zich abonneren op creators die actief zijn op het platform. Op die manier kunnen makers op het platform in principe door fans betaald worden. Meta meldt dat er inmiddels meer dan één miljoen van deze betaalde abonnementen zijn.

Door middel van de abonnementen kunnen Instagram-creators inkomsten verdienen door exclusieve inhoud te tonen aan betaalde abonnees. Doordat de abonnementen recent in meer landen zijn uitgebracht, zijn er inmiddels meer dan één miljoen actieve abonnementen afgesloten op Instagram-creators. Dat is slechts een klein aantal van het totale aantal gebruikers. Instagram heeft ongeveer 2 miljard maandelijkse gebruikers. Ter vergelijking: Patreon, het donateursplatform dat in 2013 is opgezet, heeft meer dan 8 miljoen maandelijkse gebruikers.

Op dit moment houdt Meta geen geld in van de bedragen die Instagram-makers met abonnementen verdienen. De techgigant is dit in toekomst naar eigen zeggen wel van plan. Ook op Facebook kunnen creators abonnementen aanbieden. Meta heeft geen cijfers gedeeld over het totale aantal abonnementen op Facebook-creators. De techgigant is recent gestart met eigen abonnementen. Vanaf 10 euro per maand krijgen gebruikers geen reclame te zien op Facebook en Instagram. Persoonlijke advertenties zijn voor Meta recent verboden door Europese toezichthouders.