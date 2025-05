'Verplichting voor weergave echte naam zorgt voor problemen vinkje Instagram'

Meta verplicht accounthouders die betalen voor een Meta Verified-account om bij hun profiel hun echte naam weer te geven. Dat zorgt voor problemen voor accounthouders die wel een vinkje willen, maar hun echte identiteit voor de buitenwereld geheim willen houden.

Meta Verified

De verificatie lukt alleen als gebruikers de echte naam invullen, zo meldt Techcrunch. Die echte naam checkt Meta met een paspoort of ander identificatiemiddel. Die echte naam is vanaf dan ook de naam die bij het account staat. Dat is onder meer een probleem voor sekswerkers, transgender gebruikers en andere gebruikers die hun echte naam niet aan de buitenwereld willen laten weten, zo claimt de site.

Meta zegt dat het mogelijk in de toekomst de vereisten zal loslaten, maar zegt niet of dat gebeurt en wanneer dat dan zal zijn. Meta introduceerde het vinkje enkele maanden geleden. Het gaat om een abonnement: accounthouders betalen maandelijks een bedrag en krijgen naast het vinkje ook toegang tot ondersteuning vanuit het bedrijf van mensen. Gebruikers die niet betalen krijgen vaak geen respons van een mens bij een groot techbedrijf, zelfs als het account is afgesloten.