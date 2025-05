Analisten: Apple zet toch geen capacitieve knoppen op iPhone 15 Pro

Apple zou toch geen capacitieve knoppen zetten op de aankomende iPhone 15 Pro. Het ontwerp zou te complex zijn en daarom zou de fabrikant, in elk geval dit jaar, terugvallen op mechanische knoppen voor zijn duurste telefoons.

De stap is nu nog mogelijk, omdat de iPhone 15's nu nog in de Engineer Validation Test-fase zitten, zegt TF Securities-analist Ming-Chi Kuo. De wissel zou weinig effect hebben op de release van de telefoons, die nog steeds rond hetzelfde moment dit najaar zou moeten plaatsvinden. Een andere analist, Jeff Pu van Haitong Tech, kwam als eerste met de informatie, schrijft 9to5Mac.

De reden voor de wissel is dat het ontwerp te complex is om door te voeren. Apple zou elke knop willen vervangen door een trilmotor om het gevoel van een knop te imiteren. De geruchten over de iPhone 15 Pro met capacitieve knoppen gaan al maanden en die knoppen waren te zien in renders. Apple zou nog steeds van plan zijn om de technologie te gebruiken, maar dan volgend jaar. Die technologie is niet nieuw: de HTC U12+ uit 2018 heeft bijvoorbeeld ook geen fysieke, maar capacitieve knoppen. Apple brengt zijn iPhones doorgaans in september of oktober uit.

Op de eerste foto ligt de render naast een echte iPhone 14 Pro. Bron: 9to5Mac