Analist: ook iPhone 15 en 15 Plus krijgen 48-megapixelcamera

Apple is naar verluidt van plan om ook de iPhone 15 en iPhone 15 Plus van een 48-megapixelhoofdcamera te voorzien. Vorig jaar bracht Apple voor het eerst smartphones met deze cameraresolutie uit: de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max.

De 48-megapixelcamera zou gebruikmaken van het three-stacked sensorprincipe, waarbij de verschillende onderdelen van een camerasensor op elkaar gestapeld worden, beweert analist Jeff Pu volgens MacRumors. Eerder verwerkte Apple een vergelijkbare sensor in de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max. De komende iPhone 15 Pro-reeks krijgt dan weer een iets grotere sensor met dezelfde resolutie, beweerde Ice Universe eerder. Naar verwachting komt de iPhone 15-reeks zoals gebruikelijk in september uit.

Het zou voor het eerst sinds de iPhone 7 zijn dat Apple het instapmodel en de Plus-variant met een camera met een hogere resolutie dan 12 megapixel uitrust. Sinds 2016 werd de reguliere iPhone ieder jaar van een 12-megapixelsensor voorzien. In 2022 vond een eerste grote upgrade van de cameraresolutie plaats in de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max; naar verluidt voert Apple deze upgrade nu door in de hele iPhone 15-reeks. Afgaand op hoe het tot dusver ging bij het merk, zouden dan alle iPhone-generaties voor de komende jaren gebruikmaken van verschillende soorten 12-megapixelsensors voor alle varianten.

Bron: 9to5Mac