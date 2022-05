Facebook begint met labels voor satirische pagina's en fanpagina's

Facebook is in de Verenigde Staten begonnen met het tonen van labels bij bepaalde pagina's met duiding over wat voor soort pagina deze is. Onder meer pagina's van mensen van de overheid, fanpagina's en pagina's van satirische media krijgen nu een label met uitleg.

De labels staan bij posts onder de naam van de pagina, zegt Facebook. Gebruikers kunnen erop klikken en krijgen dan uitleg te zien. Het doel is dat mensen beter kunnen begrijpen waarom een pagina iets post, zo zegt Facebook.

Er komen labels bij drie categorieën van pagina's: satirische pagina's om ze van echt nieuws te kunnen onderscheiden, fanpagina's om ze vermoedelijk van pagina's van artiesten te kunnen onderscheiden en pagina's van bijvoorbeeld politici. Het is onbekend of en wanneer de labels ook in Europa getoond gaan worden. Facebook neemt vaker maatregelen eerst in thuisland VS en daarna pas elders.