Video toont veel kleinere heatsink in eerste revisie PS5 zonder diskdrive

De eerste revisie van de PlayStation 5 zonder diskdrive, die onlangs is verschenen, heeft een veel kleinere heatsink dan het launchmodel. Dat verklaart het verschil in gewicht van 300 gram. Volgens een vergelijking van YouTuber Austin Evans wordt het nieuwe model daardoor warmer.

Uit een korte test waarin Evans de warmte die de nieuwe PlayStation 5 Digital Edition aan de achterkant uitstoot vergelijkt met het vorige model, blijkt dat de nieuwe revisie met de kleinere heatsink zo'n 3 tot 5 graden Celsius warmer wordt. Het verbruik en de geluidsproductie zijn vrijwel gelijk.

Volgens Evans gebruikt Sony in het nieuwe model wel een iets betere ventilator, maar die kan niet compenseren voor de veel kleinere heatsink. Ook heeft de nieuwe revisie twee in plaats van vier wifi-antennes en een wifi-chip met een ander nummer. De gevolgen van die wijziging zijn nog niet duidelijk.

Evans verkreeg het nieuwe model van de PlayStation 5 uit Japan; het gaat om een CFI-1100B-revisie, die hij vergelijkt met de CFI-1015B. Beide consoles zijn Digital Editions zonder diskdrive. De aangepaste console wordt ook al in Australië verkocht en zal vermoedelijk wereldwijd worden uitgebracht, zoals gangbaar is met consolerevisies.

De versienummers van de PlayStation 5 staan op de doos, maar Sony gebruikt verschillende nummers in verschillende werelddelen. Zo is er ook een CFI-1102A-uitvoering, met een nieuwe schroef voor de voet, zodat die zonder schroevendraaier geïnstalleerd kan worden.

Vooralsnog is alleen van de CFI-1100B-versie bevestigd dat die de kleinere koeler heeft. Of Sony de wijzigingen ook gaat doorvoeren bij de duurdere modellen met diskdrive, is niet bekend. Het ligt voor de hand dat Sony de aanpassing doorvoert bij alle PlayStation 5-consoles. Een kleinere heatsink zorgt voor lagere productiekosten.

Het is gebruikelijk dat fabrikanten revisies met wijzigingen uitbrengen gedurende de levensduur van een console. Dat Sony de koelcapaciteit van de PlayStation 5 aanpast is opvallend. De PlayStation 4 en 4 Pro stonden bekend als consoles die veel lawaai maakten, vanwege de matige koeling. Ook de PlayStation 5 maakt in de originele configuratie meer geluid dan de Xbox Series X.