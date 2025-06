Gerucht: Sony vervangt PS5 eind dit jaar door versie met afneembare schijflade

Sony zou de PS5 eind dit jaar willen vervangen voor een nieuwe versie. Daarbij zou het de versie met en zonder schijflade willen samenvoegen, waarbij de schijflade afneembaar wordt. Dat zou schelen in de kosten.

Insider Tom Henderson noemt het een 'gen 2' van de PlayStation 5, dus geen duurdere Pro-versie of goedkopere Slim-variant. Sony zou de nieuwe PlayStation 5 vanaf september willen verkopen. Omdat de schijflade in de nieuwe versie een afneembare module is, kan Sony één variant in productie nemen en daardoor de kosten drukken.

Het is nog onduidelijk of de afneembare schijflade zou passen in de huidige versie van de PS5 zonder schijflade. Sommige mensen hebben die de afgelopen jaren gekocht, omdat het de enige versie was die beschikbaar was. Als de nieuwe schijflade compatibel zou zijn, zouden zij die bijvoorbeeld los erbij kunnen kopen.

De nieuwe PS5 zou weinig afwijken van de huidige op gebied van ontwerp, zo meldt Henderson. Sony heeft al een paar keer een nieuwe versie van de PS5 uitgebracht met gewijzigde interne lay-out. De laatste keer was vorig jaar, toen Sony de koeling en het moederbord aanpaste.

