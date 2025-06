Verkeer op Belgisch internetknooppunt BNIX daalde in 2022 voor het eerst

Het verkeer dat loopt via het Belgische internetknooppunt BNIX is in 2022 voor het eerst gedaald. Terwijl in 2021 gemiddeld 224Gbit/s over het knooppunt ging, daalde dat in 2022 tot 198Gbit/s. De avondpiek die er altijd was, verdween ook uit de statistieken.

De daling komt waarschijnlijk door het einde van de coronamaatregelen, waardoor minder mensen thuis werken en bezig zijn met videobellen, meldt BNIX. Het knooppunt zag telkens dat strengere maatregelen in de acute fase van de pandemie leidden tot hogere pieken in het internetverkeer. Dat komt volgens het knooppunt door thuiswerken en omdat veel mensen in hun vrije tijd thuis bleven en vertier zochten in het streamen van films en series.

Tegenover het laatste precoronajaar 2019 is er wel een forse stijging, want toen ging er gemiddeld 160Gbit/s over het knooppunt. Ook valt op dat er voorheen een piek in de avond lag, terwijl het nu veel gelijkmatiger over de dag verspreid is. Dat komt volgens BNIX doordat er toch meer mensen thuiswerken dan voor corona en mensen daarbij dataverkeer gebruiken door te videobellen en door gebruik te maken van clouddiensten bij bedrijven. De voormalige piek in de avond kwam door streaming.