Audiochatapp Clubhouse laat makers van Rooms links vastzetten boven in beeld. Zo kunnen ze gebruikers verwijzen naar waar ze over praten of reclame maken voor eigen merchandise of video's bijvoorbeeld, zegt het bedrijf.

Elke moderator van een Room kan een gepinde link toevoegen door vanuit het menu met de drie puntjes boven in beeld de optie te selecteren en een link in te vullen, zegt Clubhouse. Het bedrijf vermoedt dat moderators de links gaan gebruiken voor polls, links naar YouTube-video's en het spelen van spelletjes.

Ook denkt het bedrijf dat makers de linkjes gaan gebruiken voor het laten zien van hun producten, zoals hun Substack waar gebruikers abonnee kunnen worden, merchandise, podcast, Patreon-pagina of pagina bij GoFundMe. De gepinde links moeten daarbij ook een manier worden om zaken te promoten, blijkt uit de beschrijving.

Makers op Clubhouse zouden graag meer manieren zien om geld te verdienen, schreef The Verge vorige maand. Het nieuwe platform heeft daar relatief weinig manieren voor. Clubhouse bestaat nu ongeveer anderhalf jaar en werd begin dit jaar ineens populair. De app laat gebruikers chatruimtes, Rooms, maken, waarin de hosts met elkaar kunnen spreken.

Andere gebruikers kunnen deze ruimten indien toegestaan ook betreden, maar kunnen alleen naar het gesprek luisteren. Inmiddels heeft de app concurrentie van verschillende bedrijven, die de functionaliteit van Clubhouse in hun respectievelijke platforms hebben verwerkt. Zo introduceerde Twitter eerder dit jaar Spaces, kwamen Facebook en Discord met Clubhouse-achtige functies en introduceerde Spotify zijn Greenhouse-audiochatapp.