Windows 11 krijgt na installatie op pc met oudere cpu mogelijk geen updates

Windows 11 zal te installeren zijn op pc's met oudere cpu's dan het besturingssysteem officieel ondersteunt, maar dan krijgen gebruikers mogelijk geen updates en driver-updates. Dat meldt Microsoft. Het is onduidelijk waarom dat is.

Zelfs beveiligingsupdates komen mogelijk niet binnen als gebruikers Windows 11 hebben geïnstalleerd op een pc die Microsoft officieel niet ondersteunt, schrijft The Verge. Daarnaast gaat het om feature-updates en updates van drivers die mogelijk niet binnen zullen rollen. Windows Update zal in het geheel de oudere processors niet ondersteunen. Het is onbekend waarom Microsoft dat zo doet.

Het installeren van Windows 11 op een oudere pc kan via het zelf downloaden en installeren van een iso-bestand, omdat er geen officiële update komt. De kwestie is aan de orde, omdat Windows 11 in tegenstelling tot Windows 10 relatief hoge systeemvereisten heeft. Op gebied van Intel gaat het om een Intel Core 7820HQ, Intel Core van achtste generatie of nieuwer en bij AMD om Zen 2 of nieuwer.

Systeemeisen zijn naast een ondersteunde ondersteunde 64bit-processor 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een grafische kaart met DirectX 12-ondersteuning, UEFI met Secure Boot en TPM 2.0. Windows 11 komt dit najaar uit.