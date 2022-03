Discord-muziekbot Rythm stopt woensdag na sommatie van YouTube

De ontwikkelaar van Discord-bot Rythm heeft van Google een cease-and-desist-brief gekregen. Hij voldoet aan de eis en sluit de dienst. Eerder gebeurde hetzelfde met Discord-bot Groovy. Deze bots maken het mogelijk YouTube-audio af te spelen zonder advertenties.

ln een toelichting aan The Verge schrijft ontwikkelaar Yoav dat YouTube eiste dat de bot binnen zeven dagen zou worden afgesloten. Hij geeft aan dat er al rekening werd gehouden met dit scenario. Daarom werkt hij met anderen sinds een jaar aan iets nieuws, wat nu in een stroomversnelling is gekomen door het recente sluiten van de Groovy-bot. De ontwikkelaar wil nog niet veel zeggen over dit nieuwe project, maar het is iets nieuws met muziek en er is een vorm van verbinding met Discord.

Rythm is momenteel nog geïnstalleerd op meer dan 20 miljoen Discord-servers en specifiek deze bot heeft meer dan 560 miljoen gebruikers. Het sluiten van Rythm vanaf woensdag zal dan ook een aanzienlijke groep gebruikers treffen. De populariteit van de bot is ook af te leiden uit de benodigde hardware. Er waren al zestien servers met meer dan 4TB aan werkgeheugen en meer dan 1000 cpu-cores nodig om Rythm te laten werken. Voor Yoav was de bot een voltijdbaan.

De ontwikkelaar stelt dat alle muziekbots in de komende weken cease-and-desist-brieven zullen krijgen en hij denkt dat ze ook allemaal zullen stoppen. Hij stelt dat dit het einde van een tijdperk is, omdat de muziekbots in zijn ogen een belangrijk onderdeel waren van de ervaring op Discord. Bots als Rhythm en Groovy stellen gebruikers in staat om in een gezamenlijk kanaal samen naar muziek te luisteren via allerlei diensten, waaronder YouTube. In de afgelopen weken zijn diverse andere YouTube-downloaddiensten ook al verdwenen.