Tweakers Podcast #279 - Elon Musk-moeheid, n00b-games en betalen voor software

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs en Tijs Hofmans over Twitters naamswijziging naar X, games die steeds toegankelijker worden, geruchten over een PlayStation 5 Pro en gratis versus betaalde software.

00:00 Intro

00:19 Opening

03:00 .Post

24:29 Games worden steeds meer n00b-proof

38:25 Twitter is nu X

47:53 Wat is het nut van een PS5 Pro?

53:46 Betalen voor software is fijn (?)

1:10:00 Sneakpeek

19082