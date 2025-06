Tweakers Podcast #284 - Robotstofzuigers, Fairphone-socs en grote accu's

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Arnoud Wokke en Jeroen Horlings over de Fairphone 5, de maand in games, autonoom rijden in de auto bij Elon Musk, Wouts robotstofzuiger en flowcelaccu's.

0:00 Intro

0:19 Opening

2:23 .post

17:08 De Fairphone en zijn soc

25:41 Jur heeft een goede gamesmaand gemist

31:42 Elon laat zijn auto autonoom rijden als een mens

41:08 Wout is blij met zijn robotstofzuiger

47:55 Flowcelaccu's vloeien ons leven in

1:10:00 Sneakpeek