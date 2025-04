Tweakers Podcast #288- Belgische regeringen, Arm-Xbox-ports en 25 jaar Tweakers

Deze week praten Arnoud Wokke, Jurian Ubachs, Willem de Moor en Luke van Drie over of België op digitaal gebied wel of niet achterloopt, alternatieven voor persoonsgegevens, hoe ports van consolegames met Arm-socs zouden zijn en het gaat over 25 jaar Tweakers.

0:00 Intro

0:19 Opening

1:34 Het geluid

4:11 .post

29:17 Een sollicitatiegesprek van een paar minuten

37:23 Je eigen trein laten rijden

48:00 Taart aansnijden met een netwerkkaart

54:04 In het hokje van de ceo van Sony

1:01:45 Sneakpeek

Omdat we deze week vieren dat we 25 jaar bestaan, hebben we het spel 'het geluid' geleend van Q-Music. In de podcast zitten drie techgeluiden. Herken je er eentje? Stuur dan een mail met je Tweakers-nickname en het antwoord naar podcast@tweakers.net. Je mag per geluid één inzending doen, maar je mag wel meer geluiden raden.

Uit alle goede inzendingen trekken we drie winnaars, een per geluid. Als je wint, mag je één audioproduct naar keuze uitzoeken met een maximale waarde van 350 euro. Toe aan een nieuwe koptelefoon? Doen we gewoon. Een mic nodig voor je eigen podcast? Gaan we regelen. Veel succes!



Je kon tot en met 30 september 2023 aan deze actie meedoen. De winnaars hebben inmiddels bericht ontvangen via mail.