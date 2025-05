Tweakers Podcast #290 - 5Gbit-verbindingen, Elon-boeken en AI-stereotypen

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Arnoud Wokke en Olaf Weijers over stereotypen in afbeeldingsgenerators, de teleurstelling over de nieuwe Assassin's Creed, de biografie over Elon Musk, lokale spraakassistenten en supersnelle glasvezelabonnementen.

0:00 Intro

0:19 Opening

3:56 .post

14:31 Elk huis in Nigeria is vervallen, zegt Midjourney

21:58 Is het tijd om Assassin's Creed om te brengen?

34:58 In de knoop over de figuur Elon Musk

47:25 Spraakbesturing zonder cloud is suboptimaal

59:30 Oké, een 5Gbit-verbinding: wat voor hardware heb je nodig?

1:13:50 Sneakpeek

Links:

Foto van de condor door Wout

Rest of World over stereotypen in Midjourney