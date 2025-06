Tweakers Podcast #270 - Netflix-delers, BlackBerry-nerds en AVG-bespiegelingen

Deze week praten Arnoud Wokke, Jurian Ubachs en Tijs Hofmans over illegale iptv, Netflix delen, het algoritmeregister, de BlackBerry-film en het 5-jarig jubileum van de Europese privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG.

0:00 Intro

0:19 Opening

1:54 .post

21:26 Iptv oprollen en Netflix delen

32:12 Wat hebben we aan het algoritmeregister?

38:18 De BlackBerry-film is best nerdy en dat is prima

41:23 AVG is jarig, hoera

1:01:05 Sneakpeek